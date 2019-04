Glaubensforum Leiblachtal mit Referent Pastor Christian Olding in Lochau (Abend 4)

Lochau. Als Referent beim Glaubensforum „Glauben heißt Leben“ ist am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr Pastor Christian Olding aus Geldern (D) mit dem Thema „Klartext bitte – Glauben ohne Geschwätz?“ im Lochauer Pfarrheim zu Gast.

An fünf Abenden steht der „GLAUBE“ aus verschiedenen Sichtweisen im Mittelpunkt von Referaten und Diskussionen, dies mit verschiedenen Referenten und einem zentralen Thema. Jeder Abend kann auch einzeln besucht werden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt pro Abend und pro Person beträgt acht Euro, Jugendliche sind frei.

So laden noch am 5. April Pastor Christian Olding („Klartext bitte – Glauben ohne Geschwätz?“) sowie am 12. April Pater Anselm Grün („Kann Glaube Lebenshilfe sein?“) als versierte und bekannte Referenten zur Information, zur Diskussion und zum persönlichen Gespräch.