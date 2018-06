Gewitter, Starkregen und Abkühlung für Vorarlberg in Sicht

In den kommenden Tagen kommt es zu einem markanten Wetterwechsel. Die seit Wochen vorherrschende schwülwarme und gewitteranfällige Luftmasse wird bis zur Wochenmitte durch etwas kühlere und trockenere Atlantikluft ersetzt.

Am Dienstag bilden sich nach einem oftmals noch sonnigen Beginn ab Mittag von den Nordalpen ausgehend teils heftige Gewitter. „Vor allem von Salzburg bis zum Alpenostrand kann es in den Nachmittagsstunden neben Starkregen auch zu großem Hagel und Sturmböen kommen“, prognostiziert Spatzierer.

Im Süden von Unterkärnten bis ins Südburgenland hingegen stellt sich nochmals ein heißer und sonniger Sommertag ein. Am Abend und in der Nacht gehen die Gewitter dann an der Alpennordseite immer mehr in kräftigen, teils schauerartig verstärkten Regen über.