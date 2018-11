Gewalt an Vorarlbergs Schulen: 24 Anzeigen im Jahr 2017

An den insgesamt 300 Schulen in Vorarlberg hat es im vergangenen Schuljahr 24 Anzeigen gegeben. Die Anzahl der Fälle sei sehr gering, wie der "ORF Vorarlberg" berichtet.

