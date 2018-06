Gesundheitsakte kommt nicht zur Ruhe

Schwarzach - In Vorarlberg ist sie flächendeckend im Einsatz - Jetzt darf die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) für Forschungszwecke geöffnet werden. Das haben ÖVP und FPÖ so beschlossen.

In Vorarlberg ist die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) weitgehend umgesetzt. Alle Spitäler sind an sie angeschlossen und die niedergelassenen Ärzte speichern die von ihnen verschriebenen Medikamente in der „E-Medikationsliste“. Dass sie Patienten in sensiblen Fällen unaufgefordert über ELGA informieren müssen, sei aber ein irrer Aufwand, meint Burkhard Walla von der Ärztekammer. Ebenso kritisiert er die Gesundheitsakte als lückenhaftes Werk.