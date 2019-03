Gebrauchte Kinderartikel

Am Samstag, 30. März, von 13.30 bis 16 Uhr findet der Frühjahr-Sommerbasar des Familienverband Großwalsertal statt.

Raggal. Bereits zu einem Fixtermin im Frühjahr und Herbst hat sich der Basar des Familienverbandes Großwalsertal etabliert. Am kommenden Samstag, 30. März, ist es in der Walserhalle wieder soweit. Gut erhaltene Kinderartikel, welche für die anstehende Frühjahrs- und Sommersaison gebraucht werden, können zwischen 13.30 und 16 Uhr günstig erworben werden. Das Angebot reicht von Bekleidung, Spielwaren, Laufräder, Tragesysteme, eben alles was man für Kinder zwischen 0 und 14 Jahren benötigt. Der Familienverband verwöhnt die Besucher zudem mit hausgemachten Kuchen und Kaffee.