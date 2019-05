Fußball: Bayern zum 29. Mal deutscher Meister - Frankfurt in EL-Quali

Der FC Bayern München hat sich am Samstag zum insgesamt 29. Mal den Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft gesichert.

Zum Abschluss siegte der Rekordmeister in München 5:1 gegen Eintracht Frankfurt, die von Adi Hütter trainierten Gäste treten als Siebenter in der Europa-League-Qualifikation an. Ein 2:0-Sieg bei Mönchengladbach half Vizemeister Borussia Dortmund nicht mehr.