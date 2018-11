Für Grönemeyer ist die Flüchtlings-Situation ein "Glücksfall"

Herbert Grönemeyer hat ein neues Album und ist derzeit in Österreich zu Gast.

Der Musiker Herbert Grönemeyer ist politisch engagiert. Für ihn klingt Politik immer “schwer und tief”, er sieht sie als “organisiertes Zusammenleben von Menschen” an. Am Dienstag war bei Willkommen Österreich zu Gast, am Tag zuvor bei Armin Wolf in der ZiB2. Dort äußerte er sich auch zur Flüchtlings-Debatte, den Erfolg der AfD in Deutschland und warum er in der “FAZ” die Flüchtlings-Situation als “Glücksfall” bezeichnete.