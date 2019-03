FuckUp Night: Female Founders Edition mit Jutta Jerlich

Unter dem Motto „Make failing great again“ wird am 15. März 2019 wieder offen übers Scheitern gesprochen. Das Besondere daran: Bei der neunten Ausgabe der Vorarlberger FuckUp Nights wird die Spielbodenbühne bereits zum zweiten Mal einzig und allein den Frauen überlassen. Frauen, wie Jutta Jerlich.

Ihrer Zeit weit voraus

Aus zwei gedruckten Kapitalmarktverzeichnissen sollte eine vergleichende digitale Plattform entstehen. Das klingt heute ganz normal und wie nichts Außergewöhnliches. 2003 war das anders. Es ging um die Finanzierung von Start-ups, die Investoren und die dazwischen liegenden Wege. Ein Herzensthema von Jutta, die schon seit 2002 an der TU Wien mit jungen Ingenieuren Ideen in brauchbare Produkte und Services verwandelte. Damals war es neu, sich ganz transparent am Markt vergleichen zu lassen. Es war so neu, dass die Plattform eigentlich von vornherein dem Untergang geweiht war. Natürlich wird das erst im Nachhinein klar. Denn wenn man drinnen steckt, sieht alles ganz anders aus.