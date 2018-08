Freundin vergewaltigt: Drei Jahre Gefängnis für Vorarlberger

Urteil nun rechtskräftig: Innsbrucker Berufungsrichter bestätigten gestern Strafe für vorbestraften 27-Jährigen.

Das Urteil ist seit gestern rechtskräftig. Denn in der Berufungsverhandlung am Inns­brucker Oberlandesgericht (OLG) wurde am Mittwoch das vom Feldkircher Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Martin Mitteregger verhängte Strafmaß bestätigt. Der Strafberufung des Angeklagten wurde damit keine Folge gegeben, teilte auf Anfrage OLG-Sprecher Wigbert Zimmermann mit. Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine Strafberufung verzichtet.