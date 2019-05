FPÖ- und Staatskrise: Hofer und Kickl erklären sich der Nation

Live: Die vielerwartete Presseerklärung der FPÖ nach dem Parteipräsidium heute um 10:30 Uhr. Der designierte Bundesparteiobmann Norbert Hofer und Innenminister Herbert Kickl nehmen zur FPÖ- und Regierungskrise Stellung.

Das vergangene Woche hatten sich Österreichs Regierungsverantwortliche völlig anders vorgestellt. Doch dann platzte am Freitagabend die Bombe in Form eines heimlich gedrehten Skandal-Videos mit Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in der Hauptrolle. Rund 24 Stunden später verkündete Kurz das Aus seiner Koalition mit der FPÖ. Das Zerwürfnis zwischen der konservativen ÖVP und der rechten FPÖ wird immer tiefer. Im Zusammenhang mit der Video-Affäre plant Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Entlassung von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Die FPÖ wiederum hat angedroht, dass im Fall einer Entlassung Kickls alle ihre Regierungsmitglieder das Kabinett verlassen würden.