Flugzeugabsturz in Äthiopien - Drei Ärzte aus OÖ unter Toten

Unter den Opfern eines Flugzeugabsturzes in Äthiopien dürften sich drei Ärzte aus Oberösterreich befinden.

Wie Biniam Addisu, der Country Manager von Ethiopian Airlines Austria, am Sonntagnachmittag der APA bestätigte, hatten sich drei Österreicher an Bord der abgestürzten Boeing 737-800MAX befunden. “Die Familien wurden bereits verständigt”, teilte Addisu mit.

Wie Peter Guschelbauer, der Sprecher des Außenministeriums, gegenüber der APA präzisierte, hatte ein dreiköpfiges Ärzteteam aus Österreich den Flug angetreten, der von Addis Abeba nach Nairobi gehen sollte. Im Anschluss wollten die drei an Linzer Spitälern tätigen Fachärzte – laut Guschelbauer zwischen 30 und 40 Jahre alt – aus beruflichen Gründen nach Sansibar weiterreisen.

Beim Absturz einer Boeing 737 MAX der Ethiopian Airlines sind alle 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Das hat die staatseigene Fluggesellschaft am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigt. Die Maschine hatte sich auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi befunden.Nach Angaben der Airline brach der Kontakt mit der Maschine kurz nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt ab. Die Maschine hob demnach um 08.38 Uhr (Ortszeit) vom Flughafen Bole International ab, sechs Minuten später brach der Kontakt ab. Zu diesem Zeitpunkt habe sich die Maschine nahe der Stadt Bishoftu südöstlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba befunden.

Such- und Rettungsmaßnahmen seien eingeleitet worden. Die Airline kündigte an, Mitarbeiter zum Unglücksort zu entsenden, um “alles zu tun, um die Rettungskräfte zu unterstützen”. Auch ein Informationszentrum und eine Hotline für Angehörige sollten eingerichtet werden.

Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed sprach den Angehörigen sein Beileid aus. “Wir möchten den Familien all derer, die heute auf einem planmäßigen Ethiopian Airlines-Flug nach Nairobi in Kenia ihr Leben verloren haben, unser tiefes Mitgefühl aussprechen”, hieß es in einer über Twitter verbreiteten Beileidsbekundung.