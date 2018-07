Flüchtlinge in Syrien gehen auf israelischen Grenzzaun zu

Israelisches Militär weist die Menschen zurück in Richtung ihrer Camps.

Abgewiesen

Es geschah am Dienstag, an den Golanhöhen in Nahost: Aus syrischen Flüchtlingslagern machen sich Dutzende Menschen zu Fuß auf den Weg zum israelischen Grenzzaun. Offenbar suchen sie Hilfe oder ein Obdach. Die Flüchtlinge stoppen etwa 200 Meter vor der Absperrung. Einige winkten mit weißen Tüchern. In der Gruppe sind auch zahlreiche Kinder. Von einem israelischen Soldaten werden sie zur Umkehr aufgefordert. “Sie befinden sich an der Grenze des Staates Israel”, sagte er auf Arabisch über einen Lautsprecher. “Gehen Sie zurück, wir wollen Sie nicht verletzen. Es ist zu Ihrem Besten!”