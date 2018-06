Fischerträge im Bodensee deutlich zurückgegangen

Viktorsberg – Unter dem Vorsitz Österreichs sind in Viktorsberg für zwei Tage die Mitglieder der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) zusammengekommen, um aktuelle Fragen und die Bilanz 2017 zu thematisieren.

Am Gesamtfang machten die Felchen einen Anteil von 65 Prozent aus. Weißfische und Brachsen stellen inzwischen einen Anteil von 11,7 Prozent am Gesamtfang. Der Anteil der Aale liegt bei 4,4 Prozent, jener der Hechte bei vier Prozent.

Der Bestand an Kormoranen am Bodensee (Obersee und Untersee) hat 2017 weiter zugenommen. Im April des Berichtsjahres wurden 1.833 Vögel gezählt. Die Fischentnahmen durch den Kormoran aus dem Bodensee und den mündungsnahen Abschnitten der Zuflüsse werden auf 220 – 260 Tonnen geschätzt. Das ist beachtlich, wenn die Fänge der Angler am Obersee (knapp 50 Tonnen) und jene der Berufsfischer (rund 300 Tonnen) gegenübergestellt werden.

Der Brutbestand an Kormoranen am Bodensee ist von 454 (2016) auf über 500 Brutpaare im Jahr 2017 wiederum sehr stark angestiegen. In der Fußacher Bucht konnte durch Vergrämungsmaßnahmen ein Anwachsen der Kolonie verhindert werden, ohne dass dabei negative Effekte auf die Vogelwelt insgesamt hätte festgestellt werden können. Die Zunahme bei den Brutpaaren war am baden-württembergischen Ufer zu beobachten.