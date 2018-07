Thüringen . Das Festkonzert der Militärmusik Vorarlberg findet am 27. Juli um 20:00 Uhr statt.

Dieses Konzert findet bereits zum 15. Mal im Park der Villa Falkenhorst statt. Die Militärmusik Vorarlberg, unter der Leitung von Hauptmann Wolfram Öller, ist ein gern gesehener Klangkörper und tritt bei zahlreichen, sehr unterschiedlichen Veranstaltungen im In- und Ausland erfolgreich in Erscheinung. Den österreichischen Militärmusiken ist es gelungen, Österreichs Musiktradition lebendig zu erhalten und sich gleichzeitig auch allen zeitgemäßen Tendenzen zu öffnen. In diesem Jahr dürfen wir die Militärmusik wieder in voller Spielstärke/ Besetzung begrüßen.