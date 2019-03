Felix Neureuther gibt letzten Auftritt im Weltcup

Mit dem heutigen Herren-Slalom verlässt der Deutsche Felix Neureuther die Weltcup-Bühne.

Im emotionalen letzten Rennen seiner Karriere will Felix Neureuther kein Theater. “Ich freue mich jetzt, noch ein letztes Mal morgen da gescheit runter zu fahren. Ich will auch keinen Kasperl machen”, sagte der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Samstag, nachdem er seinen Rücktritt vom alpinen Skisport angekündigt hatte. Der Slalom beim Weltcup-Finale in Soldeu am Sonntag wird das 248. und letzte Weltcup-Rennen für einen der beliebtesten Sportler Deutschlands. “Ich kann mir nichts vorwerfen. Bis zum Schluss habe ich gekämpft, wie meine ganze Karriere”, sagte Neureuther. “Das werde ich morgen auch nochmal machen und dann mein ganzes Leben lang.”

“Das Leben ist noch lang” Seit Wochen fühlten sich die Szenen nach seinen Rennen an wie ein Abschiednehmen. Vor allem beim Flutlicht-Slalom in Schladming, dem Ort seines emotionalsten Erfolgs mit WM-Silber 2013, genoss Neureuther gerührt die ganz besondere Atmosphäre in Österreich. Die Entscheidung wirklich getroffen hat der Routinier im Deutschen Skiverband aber erst nach dem vergangenen Wochenende in Kranjska Gora. Da sei er müde und mit Schmerzen nach Hause gekommen zu seiner Familie. “Da habe ich mir gedacht, es wird jetzt Zeit, dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Das Leben ist noch lang”, sagte der Vater einer kleinen Tochter. Am 26. März wird Neureuther 35 Jahre alt.