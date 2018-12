Februar 2018: Die fünf beliebtesten Videos auf VOL.AT

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Nach zwölf ereignisreichen Monaten hat sich so einiges an Bildmaterial angesammelt. Hier finden Sie die fünf beliebtesten Videos im Februar 2018 auf VOL.AT.

1. Wohnhaus in Lauterach wird Raub der Flammen (13330 Aufrufe)

Am 12.02.2018 um 23.50 Uhr geriet ein Mehrparteienhaus in Lauterach in Brand. Der Brand dürfte augenscheinlich im Bereich des Carports bzw. dem angebauten Abstellraum ausgebrochen sein. Das Feuer griff in der Folge auf das gesamte Gebäude über, welches kurze Zeit später in Vollbrand stand.