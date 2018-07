Familie Kickl zu Urlaub nach Afghanistan eingeladen

Ein Flüchtlingsverein in Wien lädt Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und seine Familie in einem offenen Brief zu einem Urlaub in Afghanistan ein.

Mit einem offnen Brief, der derzeit auf Facebook seine Runden macht, lädt der Flüchtlingshilfeverein “You are Welcome” Innenminister Herbert Kickl zu einem Urlaub in Afghanistan ein. Da die österreichische Politik der Meinung sein, das manche Regionen in Afghanistan sicher seien, stünde einer Reise an den Hindukusch nichts im Wege.

Reise mit Familie Bei der Reise würden “Flüge, Unterkunft und Verpflegung” zur Verfügung gestellt, schreibt der Verein. Die Einladung umfasst auch die Familie des Ministers. Als Gegenleistung verlangt der Verein lediglich, die Reisewarnung für österreichische Bürger in das Bürgerkriegsland herunter zu setzen.

facebook ©facebook