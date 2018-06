EU kürzt Direktzahlungen an Bauern - Kritik aus Österreich

Direktzahlungen an die Bauern sollen im Rahmen des nächsten EU-Budgets 2021-2027 ab 60.000 Euro gekürzt und ab 100.000 Euro je Betrieb gedeckelt werden.

EU-Agrarkommissar Phil Hogan erklärte am Freitag, es handle es sich um eine faire Verteilung. Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) befürchtet für Österreich einen Verlust von 82 Mio. Euro an EU-Mitteln jährlich.

Köstinger erklärte, der Vorschlag der Kommission sehe eine Dotierung des ländlichen Raums von 78,8 Mrd. Euro vor. Das sei ein Minus von 15,25 Prozent. “Das ist ein echter Angriff auf den Umweltschutz, die bäuerlichen Familienbetriebe und den ländlichen Raum. Hier erwarten wir uns deutliche Nachschärfungen”, so Köstinger.

Bauernbund sieht “gute Verhandlungsgrundlage”

Köstinger verwies darauf, dass die österreichische Landwirtschaft im europäischen Vergleich kleinstrukturiert sei. Ein durchschnittlicher Betrieb in Österreich habe 20 Hektar, während in Deutschland beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern Betriebe rund 270 Hektar aufweisen.