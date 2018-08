Es winkt dank der Heimstärke die Tabellenführung

Zumindest bis Sonntag winkt dem Tabellenzweiten Lauterach die Spitzenposition in der Vorarlbergliga.

Im vorgezogenen Meisterschaftsspiel vom 6. Spieltag kann die Hofsteig-Truppe im Falle eines Heimsieg gegen Austria Lustenau Amateure Platz eins erklimmen. Die Statistik spricht für Lauterach: Saisonübergreifend haben Sebastian Beer und Co. auf der neuen Heimstätte im Ried von den letzten 17 Begegnungen nur eine einzige Niederlage hinnehmen müssen. Elf Siege und fünf Remis stehen zuhause in der Festung zu Buche. Nur der Auftakt bei SW Bregenz (1:4) auswärts ging schief, der Saisonstart mit zehn Zählern aus den letzten vier Meisterschaftsspielen sind vielversprechend verlaufen. „Ein Top-Sechs Platz ist unser Ziel, die Qualität ist vorhanden und das stimmt uns alle sehr optimistisch“, sagt Lauterach-Trainer Thomas Bayr. Schon im Vorjahr spielte Lauterach bis zum Saisonende ein gewichtiges Wörtchen im Titelkampf, ehe man durch Verletzungen und dem kleinen Kader in der Tabelle auf Rang sieben zurückfiel. Gegen die Austria-Fohlentruppe fehlen Jungehemann Elvis Alibabic (Hochzeitsreise), Christoph Fleisch (Bandscheibenvorfall) und der gesperrte Elia Kloser. Allein schon mit der Heimstärke kann sich Lauterach einen Startplatz für die ins Leben gerufene Eliteliga Vorarlberg sichern.