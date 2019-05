ES: Teil 2 des Horrorfilms kommt in die Kinos

Der sadistische Horrorclown Pennywise treibt sein Unwesen erneut in der Kleinstadt Derry.

Im September 2017 erschreckte die Neuverfilmung des Horrorfilms “ES” seine Besucher im Kino. Allein in Amerika spielte der Film über 117 Millionen US-Dollar ein und gehört somit zu den erfolgreichsten Horrorfilmen aller Zeiten.

Alle 27 Jahre kehrt das Böse in die Kleinstadt Derry in Maine zurück. So dauert es fast drei Jahrzehnte, bis sich die Mitglieder des Clubs “Club der Verlierer” wieder vereinen, um “ES” endgültig zu vernichten. Nun veröffentlichte Warner den ersten offiziellen Trailer von “ES Kapitel Zwei”. Am Donnerstag postete die Film- und Fernsehgesellschaft auf ihrem Instagramprofil das Bild eines roten Luftballons. Einige Zeit später folgte der Trailer.

Am 6. September 2019 erscheint “ES” in den US-Kinos, in die deutschen bereits einen Tag früher.