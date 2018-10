Ermittlungen gegen Bürgermeister: Erhitzte Gemüter in Gaschurn

Seit im August bekannt wurde, dass gegen den Gaschurner Bürgermeister Martin Netzer (ÖVP) wegen Amtsmissbrauchs ermittelt wird, hängt der politische Haussegen schief. Jetzt spitzt sich die Lage im Montafon noch zu.

Netzer soll einen Konkurs verschleppt und Mitglieder seiner Partei finanziell bevorzugt haben. Netzer hält sich seit dem Bekanntwerden der Ermittlungen bedeckt. Nun meldete sich laut ORF Vorarlberg via Gemeindeblatt an die Bürger. In seinem Beitrag gibt er den Medien und der Opposition Schuld an den kontroversen Diskussionen um seine Person.