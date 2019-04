Erfolgreiches Premierenwochenende mit hohem Besuch

Erste Aufführungen des Kindertheaters Hörbranz vor vollem Haus

Das Stück „Der Schatz des Pharao“, geschrieben vom Vorarlberger Patrick Ritschel mit der Musik vom Finalisten des KiKA-Jugendkomponistenwett­bewerbs “Dein Song” Felix Nier ,sorgte gleich am ersten Spielwochenende für einen vollen Erfolg. Zweimal einen ausverkauften Leiblachtal und ausnahmslos begeisterte Besucher sprechen für sich. Bei der Premiere am 13.04.2019 konnten als Ehrengäste der Kulturreferent der ägyptischen Botschaft Prof. Dr. Amr Elatraby samt Gatti n, die beide speziell aus Wien angereist waren, der Komponist Felix Nier (der sogar im Stück mitspielt), Bürgermeister Karl Hehle und Manuela Hack von der Regio Leiblachtal begrüßt werden. Prof. Dr. Amr Elatraby war vom Stück mehr als begeistert und bedankte sich bei Werner und Patrick Ritschel mit einer Ehrenmedaille. Auch für die jungen Theaterbesucher hatte der ägyptische Kulturreferent Geschenke aus seiner Heimat dabei. Bei der anschließenden Premierenparty im Foyer wurde ausgelassen der Erfolg gefeiert. Auch die Autogrammkarten, auf denen man sich von den Schauspielern unterschreiben lassen konnte, fanden reißenden Absatz.

Bereits zum vierten Mal spielt das Theater Hörbranz zu Ostern ein musikalisches Theaterstück von Groß und Klein für Klein und Groß. Über vierzig motivierte Mitwirkende singen, tanzen und zaubern die tollsten Effekte auf die Bühne des Leiblachtalsaals und spielen sich so in die Herzen der Besucher.

Als es Lina, Benjamin, Jessica und Justin auf einem Fest der Großtante Seferina zu langweilig wird, beginnen sie im Arbeitszimmer ihres verschollenen Großonkels Quin­tilius zu stöbern. Hierbei setzen sie einen Mechanismus in Gang, der sie in das alte Ägypten bringt. Doch sie können erst wieder nach Hause, wenn sie den geheimnisvollen Schatz des Pharao gefunden haben. Dabei treffen sie auf Pyramiden, Götter, Mumien und natürlich auch den Pharao, allesamt lustige und schräge Gestalten, wie sie vor tausenden von Jahren wohl anzu­treffen waren…

Die große Mannschaft des Theater Hörbranz freut sich darauf, Klein (ab etwa 5 Jahren) und Groß an den letzten drei Aufführungen in ein spannendes Abenteuer zu entführen! Für Getränke und kleine Snacks ist während der Pause gesorgt! Ein spannendes und humorvolles Musiktheater in Vorarlberger Mundart für Kinder und Erwachsene von Kindern und Erwachsenen!!

Kartenvorverkauf über Internet oder per Telefon (Renate Wild): +43 688 8003733. Die Karten können auch am Freitag 5. April von 14 bis 16:00 Uhr und am Freitag 12. April von 14 bis 16:00 Uhr im Foyer der Raiffeisenbank in Hörbranz gekauft werden.