„Erdzeit“ läutet Weihnachtszeit ein

Die Tonwerkstatt „Erdzeit“ von Gabi Vonderleu ist inzwischen in ganz Vorarlberg bekannt.

Seit August arbeitet die Künstlerin an den diversen Ausstellungsstücken. Die Ergbnisse wurden am vergangenen Wochenende in ihrer Werkstatt in Silbertal präsentiert und zum Verkauf angeboten. Dabei war deutlich die Handschrift von Gabi Vonderleu zu erkennen, die mit viel Liebe zum Detail nicht nur ihre Werkstatt in einen Ausstellungsraum verwandelte, sondern auch einen angrenzenden Stall wunderschön dekorierte.