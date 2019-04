Engagierter Verein zog Bilanz

Dank und Anerkennung bei der Generalversammlung des Kranken- und Altenpflegevereins Lingenau.

Lingenau. Eine erfolgreiche Bilanz für das vergangene Jahr legte der Kranken- und Altenpflegeverein Lingenau bei der 26. Generalversammlung vor. Obmann Elred Lipburger konnte im bis auf den letzten Platz gefüllten Adler-Saal eine besonders große Zahl an Vereinsmitgliedern begrüßen. Kassier Peter Mennel berichtete von Einnahmen von rund 73.000 Euro und Ausgaben in der Höhe von 63.000 Euro. Ein positiver Abschluss konnte vor allem Dank großzügiger Spenden von über 20.000 Euro erzielt werden. Die Zahl der Mitglieder (Haushalte) hat sich auf 373 erhöht.

MoHi-Koordinatorin Irene Steurer-Bechter präsentierte die Angebote und Leistungen des Mobilen Hilfsdiensts. In Lingenau wurden im vergangenen Jahr vom MoHi 18 Klienten betreut. Bernd Schuster, der neue Geschäftsführer vom Sozialsprengel Vorderwald, stellte sich der Versammlung zuerst selbst vor und berichtete über Neuigkeiten aus dem Sozialsprengel. So befindet sich derzeit ein Therapiehund in Ausbildung.