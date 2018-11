Einsatz für Frieden und Freiheit

Der Bildsteiner Kameradschaftsbund feierte am Seelensonntag sein 90-jähriges Bestehen.

Nach dem festlichen Gottesdienst in der Basilika Maria Bildstein und der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal wurden die Festgäste von Fahnenabordnungen der Bildsteiner Vereine zur Jubiläumsfeier in den Pfarrsaal begleitet. Dort würdigten auch Bürgermeisterin Judith Schilling-Grabher, Pfarrer Paul Burtscher und Oberst Alwin Denz (Vorarlberger Kameradschaftsbund) die Verdienste des Vereines, der sich angesichts des Gedenkjahres „100 Jahre Ende des ersten Weltkrieges“ unter anderem auch als Mahner für die Zukunft sieht. Werte wie Frieden, Freiheit oder Solidarität müssten – so die Festredner – stets hochgehalten werden. Der Kameradschaftsbund gelte mit seinen ideellen, sozialen und humanitären Zielen sowie seiner starken Heimatverbundenheit als wichtige Stütze, wenn es darum gehe, den Vaterlands- und Heimatgedanken in der Gesellschaft zu fördern.