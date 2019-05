„Ein Tag voller Leben“

Bei strahlendem Sonnenschein feierten viele Gäste mit der Familie Dünser den zehnten Geburtstag des neuen Stallgebäudes.

Zwischen verregneten und kalten Tagen nutzte die Familie Dünser den traumhaften Tag, den Staatsfeiertag um zu ihrem zweiten Hoffest einzuladen. Saftgrüne Wiesen, frisch verschneite Berge und Sonnenschein von morgens bis abends lockten viele Besucher auf die „Motta“. Mit der Geburt eines Kälbchens begann auf dem Mottnerhof der Tag voller Leben. Mit einem Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Jose Chelangara und einer Fahrzeugweihe wurde dann das großartige Fest gestartet. Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann bedankte sich bei Saskia und Jürgen Dünser mit Maria, Christina und Caroline für den Einsatz in der Landwirtschaft und eröffnete das Fest. Auch Landesrat Christian Gantner gratulierte der Familie Dünser in seinen Grußworten zu ihrer vorbildhaften Einstellung zu Regionalität und Landwirtschaft. Beide betonten die Wichtigkeit der Nachfolge und freuten sich insbesondere über das Engagement von den drei Töchtern Maria, Christina und Caroline, die dieses Fest in die Wege leiteten. Er und Bürgermeister Hans Peter Pfanner vollzogen mit tatkräftiger Unterstützung von Braumeister Andreas Rosa den Fassanstich des neuen Braumeister Hofbier.