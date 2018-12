EHC Lustenau Glücksrad: Fünf Gewinner stehen fest

Wie angekündigt drehte sich am Samstag, 8. Dezember in der ersten Drittelpause bei einer 2:1 Führung des EHC Alge Elastic Lustenau gegen die EK Zeller Eisbären das Glücksrad.

Gleich 5 Gewinner-Gemeinden wurde für die Heimspiele am 18. Dezember gegen Sterzing Broncos (Wolfurt, Schwarzach) und am 3. Januar 2019 gegen den EC Bregenzerwald (Altach, Götzis, Koblach) ermittelt.

Als Glücksfee bei der Ermittlung der Gewinner-Gemeinden diente der American Football Club Blue Devils, der auf Einladung des EHC-Fanclubs zum Spiel in die Rheinhalle kam. Für das Spiel am 18. Dezember gegen die Sterzing Broncos dreht Kapitän Tyler das Rad auf die Position Wolfurt, Schwarzach. Der EHC Alge Elastic Lustenau und der EHC Fan-Club im besonderen freuen sich auf Unterstützung aus diesen Gemeinden.

Die Abwicklung bzw. die Anmeldung zu den Spielen ist ganz einfach: die Gewinnergemeinden werden in den gängigen Medien bekannt gegeben. Die Anmeldung erfolgt mittels E-Mail an „gemeinden@ehc-lustenau.at.“ Es müssen lediglich folgende Infos angegeben werden: Vorname, Name und Adresse. Damit hat man sich den gratis Eintritt sowie das gratis Getränk gesichert. Am Tag des Spieles muss beim Haupteingang nur der Name angegeben werden und schon ist man mit dabei.