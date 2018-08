Ediths Onlinehandel: "Wir waren Goldfische im Haifischbecken"

Diese Woche gab Ediths das Ende des Onlineverkaufs bekannt, das Geschäft in Götzis ist bereits geschlossen. Stattdessen kommt ein neuer Standort im Oberland - der Onlinehandel sei ein gescheitertes Experiment.

Vor dreieinhalb Jahren wurde der Standort in Götzis eröffnet, vor zweieinhalb Jahren der Onlineshop. Beide fanden nun mit diesem Sommer ihr Ende. Damit ist der auf den skandinavischen Lebensstil ausgerichtete Wohnaccessoire-Händler aus dem Bregenzerwald nur noch mit Geschäftsräumlichkeiten in Bizau und Dornbirn vertreten.

Götzis zieht nach Feldkirch

Edith und Remo Klinger wollten am Freitagnachmittag die Umstrukturierung als Korrekturen verstanden wissen. Der Standort in Götzis in einer “Pippi-Langstrumpf-Villa” sei schlussendlich zu personalintensiv und unübersichtlich gewesen. Dies wolle man ab 2019 mit dem Standort im künftigen Jahnviertel von Feldkirch korrigieren. Das Personal von Götzis werde daher auch weiterbeschäftigt.