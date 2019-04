Dritter Streich von FC Dornbirn U-12-Mannschaft, Hard auch im Bundesfinale

Die Rothosen siegen im Finale vom Coca Cola Cup in Feldkirch gegen Hard und beide Finalisten vertreten die Ländle Farben in Mattersburg.

Schon traditionell startete heute der 15. Coca-Cola CUP mit dem ersten von neun Landesfinale in Vorarlberg. Die 16 besten U12-Mannschaften Vorarlbergs waren bei wunderschönen Fußballwetter zu Gast im Waldstadion Gisingen in Feldkirch. FC Dornbirn konnte sich im Coca-Cola CUP Landesfinale eindrucksvoll 3:0 gegen FC Hard (A) durchsetzen. FC Dornbirn gewann damit nach 2010 und 2014 zum dritten Mal das Coca-Cola CUP Landesfinale in Vorarlberg. Die zwei Finalisten qualifizieren sich somit für das große Bundesfinale, welches am 15./16. Juni erneut in der Fußballakademie in Mattersburg ausgetragen wird. Auf die Sieger des Coca-Cola CUPs bzw. des Coca-Cola GIRLS CUPs wartet ein ganz besonderer Preis. Die beiden Mannschaften reisen eine Woche nach dem Bundesfinale ins Stadio Friuli nach Udine und feuern dort ganz nach dem Motto „Unterstützt euer Team: Miteinand!“ Österreichs U21-Team im letzten Vorrundenspiel gegen Deutschland an.