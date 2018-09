Doskozil wird zum neuen burgenländischen SPÖ-Chef gewählt

Generationenwechsel im Burgenland: Hans Niessl übergibt nach 18 Jahren den Vorsitz der örtlichen Landeshauptmann-Partei SPÖ an Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil.

Mit zünftiger Blasmusik zum Empfang sind am Samstagvormittag vor der vollen Messehalle in Oberwart die zahlreichen Besucher zum Landesparteitag der SPÖ Burgenland begrüßt worden. Der Parteitag steht im Zeichen der Neuwahl des Landesparteivorsitzenden: Hans Niessl übergibt diese Funktion nach knapp 18 Jahren an Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil.

Getragen vom Applaus der Delegierten und unter den Klängen vom Tagträumer-Lied “Brücken zum Mond” zogen SPÖ-Chef Christian Kern an der Spitze mit Niessl und Doskozil und dem Team der SPÖ Burgenland in die sogenannte Informhalle. Laut Landesgeschäftsführer Christian Dax habe man mehr als 1.600 Anmeldungen registriert, man sei aber für 2.000 Besucher gerüstet, sagte er kurz vor Beginn zur APA. Wie viele Leute tatsächlich gekommen waren, wollte man im Laufe des Parteitages verkünden. Freie Plätze suchte man allerdings schon zu Beginn vergeblich.

Doskozil stellt sich just an jenem Ort, an dem Niessl vor 18 Jahren mit 100 Prozent Zustimmung zum “Teamchef” der SPÖ Burgenland gewählt wurde, der Wahl der rund 330 Delegierten. Nach der Übernahme der Parteispitze am Samstag soll Doskozil Niessl auch als Landeshauptmann beerben. Wann es soweit sein wird, wollte Niessl im Zuge des Parteitags verkünden.