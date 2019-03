Dornbirn hat geringste Autodichte in Vorarlberg

Vorarlberg ist das einzige Bundesland neben Wien, wo in allen Bezirken die Anzahl der Autos pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner unter dem Österreich-Schnitt liegt, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt.

Die niedrigste Anzahl an Pkw im Verhältnis zur Bevölkerungszahl gibt es in Vorarlberg um Bezirk Dornbirn, die höchste im Bezirk Feldkirch. Der VCÖ betont, dass das klimaverträgliche Mobilitätsangebot weiter zu verbessern ist und es eine verkehrssparende Raumordnung braucht.

Der Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich ist Österreichs Bezirk mit dem höchsten Pkw-Motorisierungsgrad Österreichs, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Auf 1.000 Personen kommen in diesem Bezirk bereits 732 Autos. Der Österreich-Schnitt beträgt 562. “Während früher viele Autos ein Zeichen von Wohlstand waren, ist heute ein hoher Motorisierungsgrad meist ein Indiz für Mangel. Mangel an öffentlichen Verkehrsverbindungen, Mangel an Nahversorgung, Mangel an Arbeitsplätzen”, stellt VCÖ-Experte Markus Gansterer fest.