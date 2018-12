Doppelter Abschluss in der Pfarrkirche

Buch. Musikverein bedankte sich mit Kirchenkonzert für ein bewegendes Jahr.

In der bis auf den letzten Platz besetzten Pfarrkirche genossen kürzlich die Besucher einen „klangvollen“ Abschluss des 150-jährigen Bestandes. Dazu gab sich zu Beginn die Jungmusik „Kids on Dur“ mit Dirigenten Alexander Tomasini ein konzertantes Stelldichein. Die größeren Kolleginnen und Kollegen servierten im Klangraum des Bucher Gotteshauses eine Vielfalt an musikalischen Darbietungen, die u.a. von Pfarrer Marius Dumea, Bgm. Franz Martin, Bezirksobmann Engelbert Bereuter sowie Ehrenmitglied Hubert Sinz, mit Applaus honoriert wurden. Vorstand Dominik Steurer zog Bilanz über das besonders arbeitsreiche Jahr und dankte den Beteiligten, insbesondere der gesamten Bevölkerung, für die Unterstützung.