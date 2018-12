Diese Österreicherin ist die Königin der Osterinsel

Wie kommt eine gebürtige Tirolerin zu royalen Ehren auf dem anderen Ende der Welt?

Waitiare Kaltenegger Icka heißt die aus Österreich stammende Königin der Osterinsel. “Wai”, wie sie ihre Freunde nennen, studierte Filmwissenschaften in Chile und wurde in St. Johann in Tirol geboren. Doch wie kommt Wai auf die Osterinsel: Ihr Vater Nikolaus Kaltenegger lernte auf einer Reise durch Chile die schöne Maria Icka Araki kennen und lieben. Die beiden heirateten und lebten acht Jahre lang in Tirol. Doch eines Tages, für Wai ganz überraschend, hieß es: “Wir ziehen auf die Osterinsel.”

Kürzlich wurde Waitiare im Rahmen des Tapati, ein großes Fest, zur Königin gekrönt. Dafür reisten sogar viele ihre Verwandten aus aller Welt an.