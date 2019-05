Die Vorjahressieger sind zum Jubiläum die großen Gejagten

Beide Favoriten bei der 30. Auflage vom Luschnouar Ironmännli sind am Start.

Das Skinfit Luschnouar Ironmännli feiert am kommenden Sonntag den 2. Juni ab 9 Uhr sein 30 jähriges Jubiläum

Nur noch wenige freie Plätze stehen den Interessenten zur Verfügung. Derzeit sind schon über 300 Einzelstarterinnen und Staffeln gemeldet. Das mit vielen Top-Athleten besetzte Feld, bietet den vielen Jedermänner und –Frauen sich mit diesen auf der gleichen Strecke zu messen. Die derzeitige Wettervorschau, garantieren auch heuer ein tolles Event. Der Start der Staffeln ist am Sonntag um 9 Uhr im Parkbad Lustenau. Danach gehen die Athlet/Innen nach der Schwimmzeit umgekehrt gereiht, alle 20 Sekunden auf die Strecke. Die Top-Favoriten werden ab ca. 10.40 Uhr den Wettkampf in Angriff nehmen.

Die beiden Sieger vom letzten Jahr, Bianca Steurer und Paul Reitmayr (beide Tri Dornbirn) stehen wiederum am Start und sind somit die großen Favoriten für den Sieg. Die Wälderin Steurer kommt gerade mit dem sensationellen 2. Rang von St. Pölten im Gepäck.

Die Konkurrenz kommt ebenfalls aus dem Ländle. Niclas Baldauf der in St. Pölten den 15. Rang erkämpfte will auch in Lustenau aufzeigen. Der U23-Athlet Ziegler Michael, Jung Andreas sind ebenfalls nicht zu unterschätzen.