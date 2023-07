Die 10 besten italienischen Restaurants in Vorarlberg

Ob Sie sich nach authentischer Pasta sehnen, eine knusprige Pizza genießen möchten oder auf der Suche nach einem perfekten Tiramisu sind, diese Restaurants bringen ein Stück Bella Italia nach Vorarlberg.

Zur Übersichtlichkeit finden Sie hier eine Karte mit allen Restaurants. Details und alles Wissenswerte zu den Lokalen folgen weiter unten.

Café Pizzeria Capricorno

Die vielleicht beste Pizza in Vorarlberg

Zwischen hohen Berggipfeln und rasanten Skipisten liegt sie: das Café Pizzeria Capricorno. Ein charmantes Lokal, das vor italienischer Gastfreundschaft und kulinarischem Wohlgefühl nur so strotzt. Wohlgemerkt: Hier geht es nicht nur ums Essen, sondern auch ums Wohlfühlen. Bequem wie ein Paar gut eingelaufene Wanderschuhe und einladend wie ein frischer Espresso am Morgen präsentiert sich dieses kleine Stück Italien inmitten der Alpen.

Das Angebot

Die italienische Küche ist hier vielfältig vertreten: Von Pizza über Pasta bis hin zu hausgemachten Desserts bietet das Café Pizzeria Capricorno ein reichhaltiges Angebot. Besonders beliebt sind die feurige Margherita und die würzige Lasagne al Forno. Mit großzügigen Portionen und einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier für jeden Hunger und Geldbeutel etwas dabei. Und haben wir schon den kostenlosen Limoncello oder Grappa erwähnt, den es zur Rechnung dazu gibt? Einfach ein kleines Extra, um den Gaumenschmaus abzurunden.

Lage & Ambiente

Eingebettet in die bezaubernde Landschaft von Mittelberg, mit spektakulärem Blick auf die hohen Berggipfel, harmoniert im Capricorno das rustikale Interieur mit der äußeren Schönheit. Die Einrichtung ist unverkennbar italienisch, die Bestuhlung eher spärlich - gemütlich, aber etwas eng. Die Pizzeria ist ein idealer Ort für eine Pause von der Piste.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die gemütliche Atmosphäre und das authentisch italienische Flair des Café Pizzeria Capricorno sind ein großer Anreiz für einen Besuch, ebenso wie das Versprechen von großzügigen Portionen und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wovon wir überrascht waren: Das rustikale Interieur, das wunderbar mit der spektakulären Bergkulisse harmoniert, hat uns ebenso überrascht wie der kostenlose Limoncello oder Grappa, der mit der Rechnung serviert wird.

Wofür wir wiederkommen: Der schnelle und freundliche Service, die große Auswahl an italienischen Gerichten und die atemberaubende Aussicht auf die Berge sind mehr als genug Gründe, das Café Pizzeria Capricorno wieder zu besuchen.

Unsere Empfehlung: Manchmal liegt der Zauber in den kleinen, gemütlichen Ecken, die man erst auf den zweiten Blick entdeckt. Das Café Pizzeria Capricorno ist so eine Ecke. Ob Lasagne al Forno oder Pizza Frutti di Mare, Ihre Geschmacksnerven werden begeistert sein! Der schnelle und freundliche Service, selbst wenn das Restaurant aus allen Nähten platzt, lässt die wenigen Sitzplätze schnell vergessen. Und der Blick auf die Berge? Das ist wie das Sahnehäubchen auf dem Tiramisu. Im Café Pizzeria Capricorno trifft man auf eine wohldosierte Mischung aus kulinarischer Finesse, rustikalem Charme und tiefer Herzlichkeit. Ein Muss für alle Liebhaber der italienischen Küche.

Café Pizzeria Capricorno

Die perfekte Mischung aus Qualität und Geschmack

Preis: €€

Gabriel's Cucina

Italienische Gaumenfreuden: Gabriel's Cucina begeistert mit raffinierten Kreationen

Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wo die Herzlichkeit des italienischen Südens auf die Bodenständigkeit Vorarlbergs trifft, dann haben wir die Antwort für Sie: In Gabriel's Cucina. In Dornbirn empfängt Sie Gabriel Venturiello, der neben frischen Produkten und kreativen Gerichten vor allem den persönlichen Kontakt zu seinen Gästen schätzt. Das Restaurant strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus und verwandelt sich bei Bedarf sogar in eine kleine Tanzfläche: Wer sagt, dass man nach dem Essen nicht noch das Tanzbein schwingen kann?

Das Angebot

In Gabriel's Cucina werden Sie mit mediterranen und saisonalen Köstlichkeiten verwöhnt. Das Restaurant hebt sich von der Masse ab, indem es nicht nur die üblichen italienischen Gerichte serviert, sondern gerne auch mal einen innovativen Twist wagt. So bieten die täglich wechselnden Mittagsmenüs immer wieder eine neue Überraschung für den Gaumen, während Wein- und Ginverkostungen sowie Wildmenüs den kulinarischen Horizont erweitern. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einer Portion fein abgestimmter Gewürze oder dem perfekten Tropfen Wein sind, in Gabriel's Cucina werden Sie garantiert fündig.

Lage & Ambiente

In der Marktstraße gelegen, strahlt Gabriel's Cucina eine charmante Atmosphäre aus, die durch die freundliche und zuvorkommende Art der Mitarbeiter*innen und natürlich durch den charmanten Inhaber noch verstärkt wird. Ein kleiner, gepflegter Gastgarten rundet das Wohlfühlambiente ab. Hier fühlt man sich nicht wie in einem Restaurant, sondern wie bei Freunden. Und genau das macht Gabriel's Cucina so einzigartig.

Fazit

Was uns gereizt hat: Gabriel's Cucina lockte mit mediterranen und saisonalen Köstlichkeiten und der Möglichkeit, nach dem Essen auf der kleinen Tanzfläche das Tanzbein zu schwingen.

Wovon wir überrascht waren: Die täglich wechselnden Mittagsmenüs und die Wein- und Ginverkostungen in Gabriel's Cucina waren und die herzliche Gastfreundschaft des Inhabers Gabriel Venturiello waren für uns angenehme Überraschungen.

Wofür wir wiederkommen: Die abwechslungsreiche Speisekarte, der freundliche Service und die charmante Atmosphäre des Restaurants sind einige der Gründe, warum wir Gabriel's Cucina immer wieder besuchen würden.

Unsere Empfehlung: Bei all den verlockenden Angeboten in Gabriel's Cucina ist es fast unmöglich, nur eine Empfehlung auszusprechen. Aber zwei Gerichte haben es uns besonders angetan: die Spaghetti mit Garnelen und die Sepiapasta mit Hummer. Beide Gerichte verkörpern die Philosophie von Gabriel's Cucina auf eindrucksvolle Weise: exzellente Zutaten, kunstvoll kombiniert und mit größter Sorgfalt zubereitet. Der Chardonnay, der uns dazu serviert wurde, rundete das Geschmackserlebnis ab. In anderen Worten: Gabriel's Cucina ist auf jeden Fall einen Besuch wert!

Gabriel's Cucina

Ein Fest der Aromen und Sinne

Preis: €€

Isola Bella - Ristorante Pizzeria Gelateria

Klassische Pizza, Pasta und Gelato in entspannter Atmosphäre

Selbst wenn man des Italienischen nicht mächtig ist, rollt einem der Name dieses Restaurants förmlich von der Zunge! Im Herzen von Bregenz, unweit des Bodensees, verbirgt sich ein Ort, an dem die Freuden der mediterranen Küche immer wieder aufs Neue locken.

Das Angebot

Im Isola Bella trifft traditionelles Handwerk auf zeitgemäße Kreativität. Das Team des Restaurants bringt Aromen hervor, die Kenner und Neulinge der italienischen Küche gleichermaßen beeindrucken. Die Kombination aus altbewährten Rezepten und frischen, sorgfältig ausgewählten Zutaten macht die Gerichte zu wahren Gaumenfreuden. Auch das hausgemachte Gelato ist ein absolutes Highlight: Ein Hauch von Dolce Vita an der Vorarlberger Riviera sozusagen.

Lage & Ambiente

Mit seiner zentralen Lage in Bregenz ist das Isola Bella nur einen Steinwurf von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und dem Zentrum von Bregenz entfernt. Die Pfänderbahn, das Kunsthaus Bregenz und das vorarlberg museum bieten Kultur- und Naturinteressierten ein abwechslungsreiches Programm. Das Isola Bella selbst versteht es meisterhaft, mediterranes Lebensgefühl in ihre Räumlichkeiten zu bringen. Dicht gedrängtes Sitzen und angeregte Gespräche schaffen eine Atmosphäre, die an die belebten Gassen von Neapel oder Rom erinnert. Im Sommer lockt die Außengastronomie mit Urlaubsflair, im Winter werden im Restaurant auch weiter mediterrane Köstlichkeiten serviert.

Fazit

Was uns gereizt hat: Das Isola Bella lockt mit einer Mischung aus traditionellem Handwerk und moderner Kreativität. Das innovative Pizzakonzept und das hausgemachten Gelato haben uns angezogen.

Wovon wir überrascht waren: Neben der exquisiten Speisekarte überraschte uns die Nähe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Bregenz und die gelungene Umsetzung mediterraner Lebensfreude in den Räumlichkeiten des Restaurants.

Wofür wir wiederkommen: Für das außergewöhnliche Geschmackserlebnis der Fischsuppe und das unglaublich zarte Steak werden wir auf jeden Fall wiederkommen. Aber auch das unwiderstehlich cremige hausgemachte Eis werden wir beim nächsten Besuch wieder bestellen.

Unsere Empfehlung: Keine Zeit verlieren: Die Fischsuppe im Isola Bella ist kein einfaches Gericht, sondern ein Erlebnis. Ein perfektes Zusammenspiel von frischem Fang und gewagten Aromen, das die Sinne auf eine Reise in südliche Gefilde schickt. Ein weiteres Juwel der Speisekarte ist das Steak - so zart, dass es auf der Zunge zergeht und jeden Fleischliebhaber ins Schwärmen bringt. Das hausgemachte Eis ist eine erstklassige Mischung von Cremigkeit und Süße. Alles in allem machen die liebevolle Zubereitung, das engagierte Personal und die einladende Atmosphäre das Isola Bella zu einem wahren Genusshighlight in Bregenz.

Isola Bella - Ristorante Pizzeria Gelateria

Das Isola Bella verwöhnt Gäste mit italienischem Charme

Preis: €€

Italia a Tavola

Italienisches Flair der Extraklasse in Lustenau

Wussten Sie eigentlich, dass ein Stückchen Italien in Lustenau zu finden ist? Wer das Italia a Tavola, wörtlich "Italien bittet zu Tisch", betritt, entdeckt ein charmantes italienisches Restaurant, das von Giovanni Serio und seiner Familie mit so viel Leidenschaft und Können geführt wird, dass man sich fast wie in einer Trattoria mitten in Neapel fühlt. Die Serios sind eine Familie, die die italienische Küche lebt und jedes Gericht wie ein Stück Familienerbstück behandelt. Dieses gastronomische Juwel verbirgt sich in einem ehemaligen Edeka-Markt in der Bahnhofstraße 26 in Lustenau. Doch lassen Sie sich von der ungewöhnlichen Lage nicht täuschen: Was sich im Inneren verbirgt, ist eine wahre Schatztruhe der italienischen Küche. Aber Achtung: Reservierungen sind nur telefonisch möglich und unsere treuen Vierbeiner müssen wegen des angrenzenden Feinkostladens leider zu Hause bleiben.

Das Angebot

Die Küche des Italia a Tavola ist so authentisch italienisch, dass man es fast als kulinarischen Botschafter des Landes bezeichnen könnte. Die Pizzen sind hier die unbestrittenen Stars: Der Teig wird mit Sorgfalt und Können zubereitet und mindestens drei bis vier Tage gereift, um die perfekte Knusprigkeit und einen bekömmlichen Geschmack zu garantieren. Obwohl die Pizzen allein schon die Herzen der Gäste erobern, sollte man auch den Rest des Angebots nicht vernachlässigen. Das Italia a Tavola bietet auch eine Reihe anderer authentischer italienischer Gerichte an, die mit der gleichen Hingabe zubereitet werden wie die Pizzen. Haben wir außerdem schon erwähnt, dass man sich hier seine eigene Pizza zusammenstellen und diese rund um die Uhr an einem speziellen Automaten kaufen kann?

Lage & Ambiente

Auch wenn die Bahnhofstraße in Lustenau nicht gerade als Tor nach Italien bekannt ist, macht das Italia a Tavola dieses geografische Manko mehr als wett. Das Ambiente des Restaurants ist so warm und familiär, dass man sich wie zu Hause fühlt. Eine einzigartige Auswahl an Delikatessen bereichert das Ambiente und vermittelt das Gefühl, in einem italienischen Lebensmittelladen gelandet zu sein.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Authentizität der italienischen Küche im Italia a Tavola, verbunden mit der Möglichkeit, sich seine Pizza selbst zusammenzustellen und rund um die Uhr an einem speziellen Automaten zu kaufen, macht dieses Lokal zu einem Muss.

Wovon wir überrascht waren: Die warme, familiäre Atmosphäre und reizende Einrichtung trotz der ungewöhnlichen Lage in einem ehemaligen Supermarkt war eine angenehme Überraschung.

Wofür wir wiederkommen: Die Meeresfrüchtepizza und die Sternenpizza sind auf jeden Fall zwei leckere Gründe, um wiederzukommen. Außerdem sind wir gespannt auf die Auswahl an köstlichen italienischen Weinen, die wir noch probieren müssen.

Unsere Empfehlung: Wenn die Pizzen die kulinarische Krone des Italia a Tavola sind, dann ist die Meeresfrüchte-Pizza das strahlende Juwel in der Mitte: Garnelen, Muscheln und Tintenfisch vereinen sich auf der Pizza zu einer harmonischen Symphonie, die Gaumen und Seele gleichermaßen erfreut. Für alle, die das Besondere suchen, ist die Sternenpizza ein wahres Fest für Augen und Magen.

Italia a Tavola

Die Pizza, von der alle sprechen

Preis: €€

La Scarpetta

Der Geheimtipp für erstklassige italienische Speisen in Dornbirn

Wer auf seiner kulinarischen Lebensreise einmal in Dornbirn Halt macht, sollte unbedingt im La Scarpetta einkehren. Mit seinem modernen und doch gemütlichen Ambiente könnte man fast meinen, sich in eine besonders romantische Ecke Italiens verirrt zu haben. Von feinen Fisch- und Fleischgerichten bis hin zu Pasta - hier schwingt Leidenschaft in jeder Pizzakruste mit. Und diese Pizza: Gekrönt mit hausgemachter Tomatensauce und Mozzarella lässt sie auch die Herzen langjähriger Genießer der italienischen Küche höher schlagen.

Das Angebot

Das Angebot von La Scarpetta zeichnet sich durch eine umfangreiche, aber dennoch durchdachte Speisekarte aus. Bei Pizza und Pasta gibt es glutenfreie Varianten: Eine willkommene Bereicherung für alle, die sonst auf diese italienischen Klassiker verzichten müssten. Der Service? Immer aufmerksam, aber nie aufdringlich. Und die Atmosphäre? Eine charmante Mischung aus Vorarlberger Charme und italienischer Lebensfreude. Dazu gibt es eine reiche Auswahl an italienischen Weinen, die das kulinarische Erlebnis perfekt abrunden.

Lage & Ambiente

Die Lage des La Scarpetta könnte nicht besser sein: Mitten in Dornbirn bietet das Restaurant für warme Sommerabende einen reizenden Außenbereich. Und wer mit dem Auto anreist, kann kostenlos in der Tiefgarage parken. Drinnen sorgt die schicke Einrichtung und das gemütliche Ambiente für gute Laune und Entspannung.

Fazit

Was uns gereizt hat: La Scarpetta hat uns mit seiner Kombination aus modernem, gemütlichem Ambiente und dem Versprechen authentischer italienischer Küche, einschließlich glutenfreier Optionen, beeeindruckt.

Wovon wir überrascht waren: Die Lage im Herzen von Dornbirn mit kostenlosen Parkplätzen hat uns angenehm überrascht. Außerdem waren wir von der eleganten und doch entspannten Atmosphäre sehr angetan.

Wofür wir wiederkommen: Wir werden auf jeden Fall wiederkommen, um die Pizza Tonno und die Carbonara zu genießen und natürlich die große Auswahl an italienischen Weinen zu probieren.

Unsere Empfehlung: Wenn sie das Restaurant besuchen, sollten Sie unbedingt die Pizza Tonno probieren: Sie bietet die perfekte Mischung von schmelzendem Käse, leckeren Tomaten und saftigem Thunfisch. Wer Pasta liebt, sollte sich die die Spaghetti Carbonara auf keinen Fall entgehen lassen, denn sie sind himmlisch cremig und einfach unwiderstehlich. Aber egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie können sich auf hervorragende Qualität und perfekten Service freuen. Und vergessen Sie nicht, sich durch die beeindruckende Weinkarte zu probieren: Sie werden es nicht bereuen!

La Scarpetta

Köstliche Speisen und eine malerische Umgebung mit viel Platz im Freien

Preis: €€

Pizzeria-Ristorante Vandanser Stuben

Authentisches italienisches Essen

Hier ein Tipp, der Ihr kulinarisches Herz höher schlagen lassen dürfte: Entdecken Sie das beliebte Pizzeria-Ristorante Vandanser Stuben, wo die Pizza herrlich duftet und die Pasta auf der Zunge zergeht. Das gemütliche Lokal mit seinen köstlichen Kreationen steht für Qualität und natürliche Zutaten. Sogar das Eis ist hausgemacht - natürlich nach traditionellem italienischem Rezept.

Das Angebot

In der Gastronomie ist die Auswahl oft groß, aber das Angebot der Pizzeria-Ristorante Vandanser Stuben ist wirklich überwältigend. Die Speisekarte gleicht einer Liebeserklärung an die italienische Küche: frische Vorspeisen, hausgemachte Pasta und natürlich jede Menge Pizza. Mit Spezialitäten, wie Tiramisu und dem einzigartigen Ramazzotti auf Zitroneneis, spielt dieses Restaurant in einer eigenen Liga.

Lage & Ambiente

Nicht nur der Gaumen, sondern auch das Auge isst mit. In dieser Hinsicht sind die Vandanser Stuben ein wahrer Augenschmaus. Sie liegen, wie der Name bereits verrät, im beschaulichen Vandans, und bieten eine gemütlicher Atmosphäre voller freundlicher Gesichter. Das hilfsbereite Personal strahlt eine Herzlichkeit aus, die sich im ganzen Lokal widerspiegelt. Das Restaurant ist der perfekte Ort für Familientreffen und Geburtstagsfeiern - oder, um ein romantisches Abendessen zu zweit zu genießen!

Fazit

Was uns gereizt hat: Die verführerischen Düfte von Pizza und Pasta im Herzen von Vandans zogen uns in das Pizzeria-Ristorante Vandanser Stuben. Die gemütliche Atmosphäre und das Versprechen hochwertiger Zutaten machten Lust, dieses kulinarische Kleinod zu erkunden.

Wovon wir überrascht waren: Wir waren beeindruckt von der überwältigenden Auswahl an Speisen und der Tatsache, dass sogar das Eis nach traditionellen italienischen Rezepten selbst gemacht wird. Dieses Bekenntnis zu Authentizität und Qualität hat uns angenehm überrascht.

Wofür wir wiederkommen: Wir freuen uns schon darauf, wiederzukommen und mehr Gerichte von der abwechslungsreichen Speisekarte zu probieren. Die Vandanser Stuben versprechen immer wieder neue Gaumenfreuden und sind auf jeden Fall einen Besuch wert.

Unsere Empfehlung: Von der knusprigen Pizza bis zur cremigen Lasagne wird hier italienische Küche in Perfektion serviert. Der freundliche Service, das charmante Ambiente und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis machen die Vandanser Stuben zu einem Juwel auf der kulinarischen Landkarte Vorarlbergs. Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie in dieser besonders gemütlichen Ecke von Vandans sogar Ihr neues Lieblingsgericht.

Pizzeria-Ristorante Vandanser Stuben

Für Feinschmecker, die ihr Herz an die italienische Küche verloren haben

Preis: €€

Ristorante Italiano Haslach

Holen Sie sich den Geschmack von Napoli nach Vorarlberg

Sagen Sie Arrivederci zur österreichischen Küche und Ciao zum authentischen Geschmack Neapels. Am Stadtrand von Dornbirn lädt das Ristorante Italiano Haslach zu einer kulinarischen Reise nach Bella Italia ein. Geführt wird dieses einzigartige Lokal von einer Familie mit einem Faible für traditionelle Rezepte und Gastfreundschaft. Die verführerischen Pizzen kann man sogar online bestellen.

Das Angebot

Das Aushängeschild des Hauses sind zweifellos die Pizzen. Hier trifft hochwertiger Teig, der das Privileg einer langen Gehzeit genossen hat, auf einen echten Steinofen und zaubert eine Pizza, die es locker mit der in Neapel aufnehmen kann. Von klassischen Variationen bis hin zu kreativen Interpretationen bietet das Ristorante Italiano Haslach für jeden Gaumen die passende Pizza. Doch die Pizzen sind nur die Spitze des kulinarischen Eisbergs. Auch Pasta- und Antipasti-Gerichte stehen zur Auswahl, immer mit hochwertigen Zutaten und einer Extraportion italienischer Leidenschaft. Und wer glaubt, dass der Kaffee hier nur eine Nebenrolle spielt, wird eines Besseren belehrt: Er ist einfach köstlich!

Lage & Ambiente

Mitten im Grünen, etwas abseits der Stadt, liegt das Ristorante Italiano Haslach. Hier kann man fernab des touristischen Trubels den italienischen Charme in vollen Zügen genießen. Schon beim Betreten des Restaurants wird man von einer gemütlichen, familiären Atmosphäre empfangen - man fühlt sich fast wie in einer neapolitanischen Trattoria. Der freundliche Service tut sein Übriges, um den Aufenthalt im Ristorante Italiano Haslach zu einem ganz besonderen Erlebnis zu machen. Nicht umsonst zieht es Pizzaliebhaber aus nah und fern in dieses kleine Paradies der italienischen Küche.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Möglichkeit, authentische neapolitanische Küche in Dornbirn zu erleben, führte uns zum Ristorante Italiano Haslach. Die Aussicht auf traditionell zubereitete Gerichte war zu verlockend, um sie zu ignorieren.

Wovon wir überrascht waren: Der freundliche Service und die familiäre Atmosphäre, die trotz der eher ländlichen Lage eine echte neapolitanische Trattoria-Erfahrung bieten. Außerdem klasse: die grandiosen Kaffeevariationen.

Wofür wir wiederkommen: Wir werden auf jeden Fall wiederkommen, um weitere Pizzen zu probieren und die italienische Gastfreundschaft zu genießen. Das Versprechen von Online-Bestellungen und Rabatten ist ein weiterer großer Anreiz, um die Speisen des Ristorante Italiano Haslach immer wieder zu genießen.

Unsere Empfehlung: Sie wollen sich selbst von der Qualität des Ristorante Italiano Haslach überzeugen? Wir empfehlen die Pizza Margherita und die Pizza Diavola. Sie sind ein Paradebeispiel dafür, wie aus einfachen, hochwertigen Zutaten außergewöhnliche Geschmackserlebnisse entstehen. Ob neugieriger Erstbesucher oder wiederkehrender Stammgast, das Ristorante Italiano Haslach wird Sie auf ganzer Linie überzeugen. Es ist nicht nur die perfekte Adresse für Liebhaber der authentischen neapolitanischen Küche, sondern auch ein Ort, an dem man die italienische Gastfreundschaft hautnah erleben kann. Buon appetito!

Ristorante Italiano Haslach

Eine neapolitanische Genussreise am Fuße der Alpen

Preis: €€

Ristorante Pizzeria Bäumle

Sind wir hier in Österreich oder doch in Italien?

Im Ristorante Pizzeria Bäumle in Lochau werden authentische italienische Köstlichkeiten gezaubert und Gäste werden durch die entspannte Atmosphäre förmlich ins sonnige Italien versetzt. Hier wird nicht nur gegessen: Ein Besuch in dem Restaurant ist ein Fest für die Sinne, eine Verschmelzung von Tradition, Gastfreundschaft und exzellenter Küche.

Das Angebot

Das kulinarische Herz des Ristorante Pizzeria Bäumle? Keine Frage, das sind die knusprigen Pizzen, im Steinofen gebacken und mit besten Zutaten belegt. Doch obwohl das Restaurant klein und familiär ist, bietet es von der herzhaften Vorspeise bis zum edlen Tropfen alles, was das italienische Feinschmeckerherz begehrt. Besonderer Clou: Mit dem hauseigenen Foodtruck und Catering-Service kommen die Spezialitäten auch zu Ihnen nach Hause - ideal für Gartenpartys oder Firmenfeiern!

Lage & Ambiente

Das Ristorante Pizzeria Bäumle zieht trotz seiner etwas abgelegenen Lage in Lochau Gäste von nah und fern an. Sie kommen wegen der authentischen Atmosphäre, dem herzlichen Service und natürlich wegen der fantastischen Küche. Die Räumlichkeiten sind zwar eher klein, aber das tut dem Genuss keinen Abbruch. Schließlich kommt es nicht auf die Größe an, sondern darauf, was auf den Teller kommt - und das ist einfach wunderbar lecker. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie nach einem Besuch im Ristorante Pizzeria Bäumle ein Stück italienisches Lebensgefühl mit nach Hause nehmen.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die unwiderstehliche Kombination von traditioneller Pizzakunst und herzlicher Gastfreundschaft hat uns in das Ristorante Pizzeria Bäumle in Lochau geführt. Die Aussicht, in den Genuss von handgefertigten, im Steinofen gebackenen Pizzen zu kommen, war einfach zu verlockend.

Wovon wir überrascht waren: Wir waren positiv überrascht von der Flexibilität des Essensangebots durch den hauseigenen Foodtruck und den Catering-Service. Dieses Angebot ermöglicht es, die kulinarischen Spezialitäten des Restaurants an jedem beliebigen Ort zu genießen.

Wofür wir wiederkommen: Wir werden auf jeden Fall wiederkommen, um das breite Spektrum des Menüs weiter zu erkunden und den hervorragenden Service weiterhin zu genießen. Außerdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, das unvergleichliche Tiramisu und andere Köstlichkeiten erneut zu probieren.

Unsere Empfehlung: Nachdem wir uns nun auf eine kulinarische Reise begeben haben, wollen wir Ihnen zwei Highlights nicht vorenthalten: das unvergleichliche Tiramisu und alle Pizzen. Und nicht zu vergessen: Der Foodtruck-Service bietet eine flexible und unkomplizierte Möglichkeit, italienisches Flair an jeden Ort zu bringen. Wer auf der Durchreise ist, sollte unbedingt einen Abstecher in das Restaurant machen - die leckeren Gerichte und der zuvorkommende Service sind den Weg wert. Apropos Service: Auch Ihre vierbeinigen Freunde werden mit Leckerlis verwöhnt.

Ristorante Pizzeria Bäumle

Ein Restaurant, das mit Herz und Leidenschaft geführt wird

Preis: €€

Ristorante Trentino

Die wohl beste Pizza im Kleinwalsertal überzeugt mit Qualität und Geschmack

Haben Sie schon einmal davon geträumt, in einem der malerischsten Winkel Österreichs authentisches italienisches Flair zu genießen? In Riezlern haben wir eine kulinarische Entdeckung gemacht, die diesen Wunsch erfüllt: das Ristorante Trentino. Dieses Ristorante ist das Produkt eines stolzen italienischen Herzens, das man in jedem Detail spürt, vom Wintergarten mit dem neuen Holzofen bis hin zum freundlichen und professionellen Personal.

Das Angebot

Wer einen Blick auf die Speisekarte wirft, hat das Gefühl, durch ein Fenster nach Italien zu schauen. Der Duft knuspriger Pizza, die Farbenpracht frischer Salate, köstliche Nudelgerichte, Fleisch und Fisch - jede Wahl ist eine Einladung zu einer kulinarischen Reise. Und als ob das noch nicht genug wäre, bietet das Ristorante Trentino auch eine reichhaltige Auswahl an Grappas, die selbst die anspruchsvollsten Kenner*innen begeistert. Qualität und Wertschätzung der Zutaten gehen hier Hand in Hand: vom sorgfältigen Einkauf über die Zubereitung bis hin zur Präsentation.

Lage & Ambiente

Das Essen ist eine Sache, aber was ist mit der Atmosphäre? Das Trentino ist mehr als ein Restaurant, es ist ein Erlebnis. In der Walserstraße gelegen, mit Bushaltestelle direkt vor der Tür, bietet es ein luxuriöses Refugium mit einem Hauch südlicher Flora und mediterranem Flair. Schon beim Betreten spüren Sie eine entspannte Atmosphäre, die Sie auf eine Reise fernab der österreichischen Alpen entführt.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Vorstellung von authentischem italienischem Flair inmitten der malerischen Landschaft von Riezlern hat uns zum Ristorante Trentino geführt. Die Verbindung von alpinem Charme und italienischer Küche hat uns neugierig gemacht.

Wovon wir überrascht waren: Wir waren überrascht, wie tief die Liebe zu Italien in der Speisekarte des Restaurants verwurzelt ist. Von der knusprigen Pizza über leckere Salate und verführerische Pasta-, Fleisch- und Fischgerichte: Jedes Gericht bringt ein Stückchen Italien ins Ländle.

Wofür wir wiederkommen: Wir freuen uns darauf, die kulinarische Vielfalt des Trentino weiter zu erkunden und mehr von der beeindruckenden Auswahl an Grappas zu probieren. Das Trentino ist ein Ort, an den wir immer wieder gerne zurückkehren werden, denn es verspricht stets hohe Qualität und die Wertschätzung der Zutaten.

Unsere Empfehlung: Obwohl viele Gerichte auf der Speisekarte ein eigenes Loblied verdienen, möchten wir einen besonderen Tipp geben: Die Pizza. Im Holzofen gebacken und mit hochwertigen Zutaten belegt, ist sie ein Geschmackserlebnis, das man nicht so schnell vergisst. Außerdem wird eine große Auswahl an köstlichen Weinen geboten. Und der Service? Freundlich, professionell und aufmerksam - so muss Service sein! Das Ristorante Trentino ist eine unwiderstehliche Wahl für alle, die das Beste aus der österreichisch-italienischen Fusion herausholen wollen.

Ristorante Trentino

Wo die Sonne auf den Teller scheint und der Gaumen jubiliert

Preis: €€

Roma Dolce Vita

Italienisches Flair und köstliche Speisen in Wolfurt

Willkommen in Wolfurt! Hier haben wir das Roma Dolce Vita entdeckt, ein authentisches italienisches Restaurant, das jeden Besucher auf seine ganz eigene Art und Weise verwöhnt. Keine übertriebenen Gourmet-Experimente, kein unnötiger Schnickschnack, nur echte italienische Küche, wie sie sein soll: herzhaft, ehrlich und vor allem lecker!

Das Angebot

Schon ein Blick auf die Speisekarte entführt in die Welt der mediterranen Küche. Hier gibt es alles, was das italienische Herz begehrt: knusprige Pizzen, leckere Pasta und bunte Salate. Doch Vorsicht: Nicht nur das Wasser im Mund kann hier außer Kontrolle geraten, auch die Augen werden bei der Auswahl immer größer. Ein kulinarisches Highlight sind zweifellos die Pizzen: Reichlich belegt, immer frisch und besonders lecker - eben wie in Bella Italia. Und auch die Qualität kommt nicht zu kurz. Jedes Gericht wird schnell und heiß serviert und stillt jeden noch so kleinen oder großen Hunger im Handumdrehen.

Lage & Ambiente

Wolfurt ist zwar nicht unbedingt als touristisches Zentrum Vorarlbergs bekannt, hat aber dennoch seine ganz eigenen Reize. Einer davon ist zweifellos dieses Restaurant. Sobald man durch die Tür tritt, wird man von einer Atmosphäre umhüllt, die den Charme Italiens ohne viel Tamtam auf den Punkt bringt. Egal, ob Sie sich auf ein romantisches Rendezvous oder ein Essen mit der Familie freuen: Hier sind Sie richtig! Denn im Roma Dolce Vita finden Sie alles, was Sie für einen unvergesslichen Abend brauchen.

Fazit

Was uns gereizt hat: Das Roma Dolce Vita ist ein verstecktes Juwel in Wolfurt, das für seine authentische italienische Küche bekannt ist. Von knusprigen Pizzen über schmackhafte Pasta bis hin zu bunten Salaten verspricht das Restaurant eine authentische kulinarische Reise nach Italien.

Wovon wir überrascht waren: Schlichte Eleganz gepaart mit familiärer Atmosphäre schafft im Roma Dolce Vita ein außergewöhnliches Ambiente, das man so nicht erwarten würde.

Wofür wir wiederkommen: Neben dem unverwechselbaren Geschmack der Pizzen überzeugt auch der herzliche Service, der uns immer wieder ins Roma Dolce Vita zurückkehren lässt.

Unsere Empfehlung: Wenn Sie sich jetzt fragen, was unsere persönliche Empfehlung für das Roma Dolce Vita ist, dann müssen wir ganz klar sagen: Probieren Sie die Pizza! Sie wird Ihr Herz höherschlagen lassen! Und das nicht nur, weil sie hervorragend schmeckt, sondern auch, weil sie in großzügigen Portionen serviert wird, die Ihnen garantiert ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Zum Schluss noch ein Wort zum Service: In diesem Restaurant hat das Personal immer ein Lächeln auf den Lippen und ein offenes Ohr für die Wünsche der Gäste. Kurzum: Das Roma Dolce Vita ist ein Ort, an dem man sich einfach willkommen und wohl fühlt.

Roma Dolce Vita

Wo der Hunger auf italienische Köstlichkeiten gestillt wird

Preis: €