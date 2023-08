Isola Bella: Pizza, Pasta und Gelato in entspannter Atmosphäre

Das Angebot

Lage & Ambiente

Mit seiner zentralen Lage in Bregenz ist das Isola Bella nur einen Steinwurf von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und dem Zentrum von Bregenz entfernt. Die Pfänderbahn, das Kunsthaus Bregenz und das vorarlberg museum bieten Kultur- und Naturinteressierten ein abwechslungsreiches Programm. Das Isola Bella selbst versteht es meisterhaft, mediterranes Lebensgefühl in ihre Räumlichkeiten zu bringen. Dicht gedrängtes Sitzen und angeregte Gespräche schaffen eine Atmosphäre, die an die belebten Gassen von Neapel oder Rom erinnert. Im Sommer lockt die Außengastronomie mit Urlaubsflair, im Winter werden im Restaurant auch weiter mediterrane Köstlichkeiten serviert.

Fazit

Unsere Empfehlung: Keine Zeit verlieren: Die Fischsuppe im Isola Bella ist kein einfaches Gericht, sondern ein Erlebnis. Ein perfektes Zusammenspiel von frischem Fang und gewagten Aromen, das die Sinne auf eine Reise in südliche Gefilde schickt. Ein weiteres Juwel der Speisekarte ist das Steak - so zart, dass es auf der Zunge zergeht und jeden Fleischliebhaber ins Schwärmen bringt. Das hausgemachte Eis ist eine erstklassige Mischung von Cremigkeit und Süße. Alles in allem machen die liebevolle Zubereitung, das engagierte Personal und die einladende Atmosphäre das Isola Bella zu einem wahren Genusshighlight in Bregenz.