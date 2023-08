Ristorante Italiano Haslach: Holt den Geschmack von Napoli nach Vorarlberg

Das Angebot

Das Aushängeschild des Hauses sind zweifellos die Pizzen. Hier trifft hochwertiger Teig, der das Privileg einer langen Gehzeit genossen hat, auf einen echten Steinofen und zaubert eine Pizza, die es locker mit der in Neapel aufnehmen kann. Von klassischen Variationen bis hin zu kreativen Interpretationen bietet das Ristorante Italiano Haslach für jeden Gaumen die passende Pizza. Doch die Pizzen sind nur die Spitze des kulinarischen Eisbergs. Auch Pasta- und Antipasti-Gerichte stehen zur Auswahl, immer mit hochwertigen Zutaten und einer Extraportion italienischer Leidenschaft. Und wer glaubt, dass der Kaffee hier nur eine Nebenrolle spielt, wird eines Besseren belehrt: Er ist einfach köstlich!

Lage & Ambiente

Mitten im Grünen, etwas abseits der Stadt, liegt das Ristorante Italiano Haslach. Hier kann man fernab des touristischen Trubels den italienischen Charme in vollen Zügen genießen. Schon beim Betreten des Restaurants wird man von einer gemütlichen, familiären Atmosphäre empfangen - man fühlt sich fast wie in einer neapolitanischen Trattoria. Der freundliche Service tut sein Übriges, um den Aufenthalt im Ristorante Italiano Haslach zu einem ganz besonderen Erlebnis zu machen. Nicht umsonst zieht es Pizzaliebhaber aus nah und fern in dieses kleine Paradies der italienischen Küche.