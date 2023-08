Gabriel's Cucina﻿: Italienische Gaumenfreuden und raffinierte Kreationen

Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wo die Herzlichkeit des italienischen Südens auf die Bodenständigkeit Vorarlbergs trifft, dann haben wir die Antwort für Sie: In Gabriel's Cucina.

In Dornbirn empfängt Sie Gabriel Venturiello, der neben frischen Produkten und kreativen Gerichten vor allem den persönlichen Kontakt zu seinen Gästen schätzt. Das Restaurant strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus und verwandelt sich bei Bedarf sogar in eine kleine Tanzfläche: Wer sagt, dass man nach dem Essen nicht noch das Tanzbein schwingen kann?

Das Angebot

In Gabriel's Cucina werden Sie mit mediterranen und saisonalen Köstlichkeiten verwöhnt. Das Restaurant hebt sich von der Masse ab, indem es nicht nur die üblichen italienischen Gerichte serviert, sondern gerne auch mal einen innovativen Twist wagt. So bieten die täglich wechselnden Mittagsmenüs immer wieder eine neue Überraschung für den Gaumen, während Wein- und Ginverkostungen sowie Wildmenüs den kulinarischen Horizont erweitern. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einer Portion fein abgestimmter Gewürze oder dem perfekten Tropfen Wein sind, in Gabriel's Cucina werden Sie garantiert fündig.

Lage & Ambiente

In der Marktstraße gelegen, strahlt Gabriel's Cucina eine charmante Atmosphäre aus, die durch die freundliche und zuvorkommende Art der Mitarbeiter*innen und natürlich durch den charmanten Inhaber noch verstärkt wird. Ein kleiner, gepflegter Gastgarten rundet das Wohlfühlambiente ab. Hier fühlt man sich nicht wie in einem Restaurant, sondern wie bei Freunden. Und genau das macht Gabriel's Cucina so einzigartig.

Fazit

Was uns gereizt hat: Gabriel's Cucina lockte mit mediterranen und saisonalen Köstlichkeiten und der Möglichkeit, nach dem Essen auf der kleinen Tanzfläche das Tanzbein zu schwingen.

Wovon wir überrascht waren: Die täglich wechselnden Mittagsmenüs und die Wein- und Ginverkostungen in Gabriel's Cucina waren und die herzliche Gastfreundschaft des Inhabers Gabriel Venturiello waren für uns angenehme Überraschungen.

Wofür wir wiederkommen: Die abwechslungsreiche Speisekarte, der freundliche Service und die charmante Atmosphäre des Restaurants sind einige der Gründe, warum wir Gabriel's Cucina immer wieder besuchen würden.

Unsere Empfehlung: Bei all den verlockenden Angeboten in Gabriel's Cucina ist es fast unmöglich, nur eine Empfehlung auszusprechen. Aber zwei Gerichte haben es uns besonders angetan: die Spaghetti mit Garnelen und die Sepiapasta mit Hummer. Beide Gerichte verkörpern die Philosophie von Gabriel's Cucina auf eindrucksvolle Weise: exzellente Zutaten, kunstvoll kombiniert und mit größter Sorgfalt zubereitet. Der Chardonnay, der uns dazu serviert wurde, rundete das Geschmackserlebnis ab. In anderen Worten: Gabriel's Cucina ist auf jeden Fall einen Besuch wert!

Gabriel's Cucina

Ein Fest der Aromen und Sinne

Preis: €€