Ristorante Trentino: Die wohl beste Pizza im Kleinwalsertal

Das Angebot

Wer einen Blick auf die Speisekarte wirft, hat das Gefühl, durch ein Fenster nach Italien zu schauen. Der Duft knuspriger Pizza, die Farbenpracht frischer Salate, köstliche Nudelgerichte, Fleisch und Fisch - jede Wahl ist eine Einladung zu einer kulinarischen Reise. Und als ob das noch nicht genug wäre, bietet das Ristorante Trentino auch eine reichhaltige Auswahl an Grappas, die selbst die anspruchsvollsten Kenner*innen begeistert. Qualität und Wertschätzung der Zutaten gehen hier Hand in Hand: vom sorgfältigen Einkauf über die Zubereitung bis hin zur Präsentation.

Lage & Ambiente

Das Essen ist eine Sache, aber was ist mit der Atmosphäre? Das Trentino ist mehr als ein Restaurant, es ist ein Erlebnis. In der Walserstraße gelegen, mit Bushaltestelle direkt vor der Tür, bietet es ein luxuriöses Refugium mit einem Hauch südlicher Flora und mediterranem Flair. Schon beim Betreten spüren Sie eine entspannte Atmosphäre, die Sie auf eine Reise fernab der österreichischen Alpen entführt.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Vorstellung von authentischem italienischem Flair inmitten der malerischen Landschaft von Riezlern hat uns zum Ristorante Trentino geführt. Die Verbindung von alpinem Charme und italienischer Küche hat uns neugierig gemacht.

Wovon wir überrascht waren: Wir waren überrascht, wie tief die Liebe zu Italien in der Speisekarte des Restaurants verwurzelt ist. Von der knusprigen Pizza über leckere Salate und verführerische Pasta-, Fleisch- und Fischgerichte: Jedes Gericht bringt ein Stückchen Italien ins Ländle.

Wofür wir wiederkommen: Wir freuen uns darauf, die kulinarische Vielfalt des Trentino weiter zu erkunden und mehr von der beeindruckenden Auswahl an Grappas zu probieren. Das Trentino ist ein Ort, an den wir immer wieder gerne zurückkehren werden, denn es verspricht stets hohe Qualität und die Wertschätzung der Zutaten.

Unsere Empfehlung: Obwohl viele Gerichte auf der Speisekarte ein eigenes Loblied verdienen, möchten wir einen besonderen Tipp geben: Die Pizza. Im Holzofen gebacken und mit hochwertigen Zutaten belegt, ist sie ein Geschmackserlebnis, das man nicht so schnell vergisst. Außerdem wird eine große Auswahl an köstlichen Weinen geboten. Und der Service? Freundlich, professionell und aufmerksam - so muss Service sein! Das Ristorante Trentino ist eine unwiderstehliche Wahl für alle, die das Beste aus der österreichisch-italienischen Fusion herausholen wollen.