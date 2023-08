Vandanser Stuben: Authentisches italienisches Essen﻿ in Vandans

Das Angebot

In der Gastronomie ist die Auswahl oft groß, aber das Angebot der Pizzeria-Ristorante Vandanser Stuben ist wirklich überwältigend. Die Speisekarte gleicht einer Liebeserklärung an die italienische Küche: frische Vorspeisen, hausgemachte Pasta und natürlich jede Menge Pizza. Mit Spezialitäten, wie Tiramisu und dem einzigartigen Ramazzotti auf Zitroneneis, spielt dieses Restaurant in einer eigenen Liga.