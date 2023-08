Ristorante Pizzeria Bäumle﻿: Sind wir hier in Österreich oder doch in Italien?

Das Angebot

Lage & Ambiente

Das Ristorante Pizzeria Bäumle zieht trotz seiner etwas abgelegenen Lage in Lochau Gäste von nah und fern an. Sie kommen wegen der authentischen Atmosphäre, dem herzlichen Service und natürlich wegen der fantastischen Küche. Die Räumlichkeiten sind zwar eher klein, aber das tut dem Genuss keinen Abbruch. Schließlich kommt es nicht auf die Größe an, sondern darauf, was auf den Teller kommt - und das ist einfach wunderbar lecker. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie nach einem Besuch im Ristorante Pizzeria Bäumle ein Stück italienisches Lebensgefühl mit nach Hause nehmen.