Roma Dolce Vita: Italienisches Flair und köstliche Speisen in Wolfurt

Das Angebot

Schon ein Blick auf die Speisekarte entführt in die Welt der mediterranen Küche. Hier gibt es alles, was das italienische Herz begehrt: knusprige Pizzen, leckere Pasta und bunte Salate. Doch Vorsicht: Nicht nur das Wasser im Mund kann hier außer Kontrolle geraten, auch die Augen werden bei der Auswahl immer größer. Ein kulinarisches Highlight sind zweifellos die Pizzen: Reichlich belegt, immer frisch und besonders lecker - eben wie in Bella Italia. Und auch die Qualität kommt nicht zu kurz. Jedes Gericht wird schnell und heiß serviert und stillt jeden noch so kleinen oder großen Hunger im Handumdrehen.