Italia a Tavola: Italienisches Flair der Extraklasse in Lustenau

Wussten Sie eigentlich, dass ein Stückchen Italien in Lustenau zu finden ist? Wer das Italia a Tavola, wörtlich "Italien bittet zu Tisch", betritt, entdeckt ein charmantes italienisches Restaurant, das von Giovanni Serio und seiner Familie mit so viel Leidenschaft und Können geführt wird, dass man sich fast wie in einer Trattoria mitten in Neapel fühlt.

Die Serios sind eine Familie, die die italienische Küche lebt und jedes Gericht wie ein Stück Familienerbstück behandelt. Dieses gastronomische Juwel verbirgt sich in einem ehemaligen Edeka-Markt in der Bahnhofstraße 26 in Lustenau. Doch lassen Sie sich von der ungewöhnlichen Lage nicht täuschen: Was sich im Inneren verbirgt, ist eine wahre Schatztruhe der italienischen Küche. Aber Achtung: Reservierungen sind nur telefonisch möglich und unsere treuen Vierbeiner müssen wegen des angrenzenden Feinkostladens leider zu Hause bleiben.