Dezember 2018: Die meistgelesenen Vorarlberg-Artikel auf VOL.AT

Vor allem ein Großbrand sorgte im Dezember 2018 für viel Interesse bei den VOL.AT-Usern. Ein Unfall eines Führerscheinneulings, eine "Home-Invasion" in Alberschwende und die Ausweitung eines Korruptionsverdachts in der Vorarlberger Polizei schlugen ebenfalls hohe Wellen.

10. 61-Jähriger soll an Lindauer Grenze 30.000 Euro zahlen – Chef hilft aus – 26.465Aufrufe Bei einer Grenzkontrolle zur Einreise aus Vorarlberg mit Kräften der bayerischen Bereitschaftspolizei ging den Lindauer Grenzbeamten am Mittwoch ein „dicker Fisch“ ins Netz. Mehr lesen…

9. Schwerer Verkehrsunfall in Andelsbuch – Pkw gegen Lkw – 26.965 Aufrufe Am Freitag, den 7. Dezember 2018, hat sich in Andelsbuch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Angaben zufolge wurde eine Pkw-Lenkerin schwer verletzt.

Die Bilderserie zum Unfall wurde über 100.000 Mal geklickt.

8. Raubüberfall in Alberschwende: Wurde seine Gutmütigkeit dem Opfer zum Verhängnis? – 28.895 Aufrufe Am Montagabend wurde ein 66-jähriger Mann in seinem Haus in Alberschwende von zwei bislang unbekannten Männern überfallen. Mehr lesen…

7. Todesumstände von Gloria A. weiter unklar – 31.613 Aufrufe Die Todesumstände einer seit März abgängigen 26-jährigen Frau aus Lustenau sind weiter unklar. Mehr lesen…

6. 750 Euro Strafe für hetzenden Berufskraftfahrer – 37.181 Aufrufe Weil er für „Aufhängen am nächsten Baum“ plädierte, muss 58-Jähriger nun tief in die Tasche greifen. Mehr lesen…

5. Korruptionsverdacht bei Vorarlberger Polizei weitet sich aus – 37.262 Aufrufe VOL.AT exklusiv: Nach der Festnahme eines Vorarlberger Polizeibeamten wegen Verdachts der Bestechlichkeit im November weitet sich der Fall offenbar immer weiter aus. Mehr lesen…

4. Vorarlberg: Home Invasion in Alberschwende – Mann verletzt – 37.783 Aufrufe Die Erstmeldung einer Home Invasion in Alberschwende: Ein Mann wurde bei einem Überfall in Alberschwende verletzt – die Spurensicherung ist vor Ort. Mehr lesen…

3. Vorarlberg: Wolfalarm in Klaus – 38.956 Aufrufe Streift Isegrim tatsächlich duch die Vorarlberger Wälder? Eine Wildkamera in Klaus hat einen vermeintlichen Wolf fotografiert. Einwandfrei bestätigen lässt sich die Sichtung jedoch nicht. Mehr lesen…

2. Führerscheinneuling prallte gegen Fußgängergruppe – 44.686 Aufrufe Ein alkoholisierter 17-jähriger Führerscheinneuling ist in der Nacht auf Samstag, den 8. Dezember 2018, mit seinem Pkw in Lech am Arlberg in eine 25-köpfige Fußgängergruppe geschlittert. Mehr lesen…

1. Großeinsatz in Götzis: Galvanik-Werk in Flammen – 47.980 Aufrufe Großeinsatz der Vorarlberger Feuerwehren: Um 3.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag, den 6. Dezember 2018, wurden die Einsatzkräfte zu einem Großbrand in einem Galvanik-Werk in Götzis gerufen.

Die Bilderserien vom Löscheinsatz kamen auf über 400.000 Aufrufe.