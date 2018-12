Raubüberfall in Alberschwende: Wurde seine Gutmütigkeit dem Opfer zum Verhängnis?

Alberschwende- Am Montagabend wurde ein 66-jähriger Mann in seinem Haus in Alberschwende von zwei bislang unbekannten Männern überfallen.

Der alleinstehende Mann wurde von den Tätern offensichtlich geschlagen und dadurch unbestimmten Grades verletzt. Erste Ermittlungsansätze führen ins Bettler-Milieu.

Der Landwirt wurde laut Polizei von den Tätern im Schlaf überrascht. Er verbrachte die ganze Nacht schwer verletzt in seinem Haus. Erst am nächsten Tag konnter das Opfer seine Nachbarn kontaktieren, die den Vorfall der Polizei meldeten. Der verletzte 66-Jährige wurde in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert