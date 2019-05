Der FC Barcelona steht mit einem Bein im CL-Endspiel

Dank Treffer von Suarez und Messi (2x) gewinnt der FC Barcelona das Hinspiel im CL-Halbfinale gegen den FC Liverpool mit 3:0. Das Ergebnis fällt am Ende allerdings zu hoch aus.

Viele Experten sprachen im Vorfeld des Halbfinalduells in der UEFA Champions League zwischen dem FC Barcelona und Vorjahresfinalist FC Liverpool von einem vorweg genommenen Endspiel in der Königsklasse.

Suarez mit der Führung

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Engländer schon nach 23 Minuten Naby Keita verletzungsbedingt vorgeben mussten. Für den Ex-Salzburger kam Henderson aufs Feld. Den ersten Hieb in diesem Schwergewichtskampf landeten dann die Katalanen nach 26 Minuten. Alba fand links zu viel Platz vor, im Zentrum schlich sich Suarez im Rücken der Verteidiger davon. Der Uruguayer grätschte die Kugel nach idealem Zuspiel an Alisson vorbei ins Tor – 1:0. Es war dies übrigens der erste Treffer in der laufenden Champions League Saison für Suarez.

Mit dem knappen Vorsprung für “Barca” ging es nach den ersten – auf hohem Niveau stehenden – 45 Minuten in die Katakomben des “Nou Camp”. Die “Reds” waren zwar bemüht, so richtig gefährlich vor Marc Andre ter Stegen wurde es aber in Summe zu selten. Barcelona selbst praktizierte das von den Engländern so oft gezeigte Umschaltspiel.

Liverpool wird stärker

Nach Wiederbeginn waren gerade einmal etwas mehr als 60 Sekunden absolviert, da musste der deutsche Torhüter beim FC Barcelona dann erstmals so richtig eingreifen. Milner prüfte den Schlussmann mit einem Schuss, dieser konnte die Kugel aber zur Ecke abwehren. Wenig später musste ter Stegen erneut auf dem Posten sein, erstmals gab Salah an diesem Abend seine Visitenkarte ab.

Messi erzielt Doppelpack



Nun waren die Gäste aus England das deutlich aktivere Team, Milner schloss einen schönen Angriff aber zu zentral direkt in die Arme von ter Stegen ab (60.). Offensiv war von Messi & Co in der zweiten Hälfte so gut wie nichts zu sehen, eine Viertelstunde vor dem Ende fiel dann allerdings doch das 2:0 für die Gastgeber. Messi setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch, der Ball landete bei Suarez. Der Torschütze zum 1:0 traf per Knie nur die Latte, allerdings reagierte Messi am Schnellsten und lief mit dem Abpraller über die Linie.

Dieses Gegentor zeigte bei der Klopp-Elf Wirkung, der spanische Meister war jetzt wieder Herr am Platz. Es folgte der nächste große Auftritt von Lionel Messi. Der Superstar versenkte einen Freistoß aus 25 Metern direkt im Kreuzeck – 3:0. Liverpool wollte den Anschlusstreffer danach erzwingen und beinahe wäre dieser auch gelungen. Zunächst wurde ein Abschluss des eingewechselten Firmino auf der Linie geklärt, Salah setzte den Nachschuss an den Pfosten.