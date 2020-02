Der Fasching hatte das Ländle fest im Griff

Am Wochenende gaben die Narren im Land den Ton an. Auf zahlreichen Umzügen in ganz Vorarlberg feierten die Mäschgerle die fünfte Jahreszeit.

Die besten Bilder des bunten Treibens im ganzen Land haben wir hier zusammengefasst.

Fasching in Bregenz

Unzählige Mäschgerle waren am Faschingssonntag beim Umzug in Bregenz dabei. Allerdings war auch die Polizei im Einsatz.

"Ure, Ure Hafoloab"

Die Hafoloabar Läbbe freuten sich über tausende Mäschgerle beim diesjährigen Umzug in Wolfurt.

Faschnatumzug Bezau 2020

Dem leicht biederen Wetter trotzend durfte die Faschnatzunft Bezau rund 4500 Zuschauer bei ihrem Umzug begrüßen.



"Versuchsballon" erfolgreich gestartet

„In Nenzing gab es keinen großen Faschingsball mehr, das wollten wir ändern." Gesagt, getan: Die Initiatoren des Nenzinger Dorfballs holten sich die Vereine ins Boot.



Stallehr und Bings in Narrenhand

Petrus schickte am Fasnatsamstag extra wunderschönes Wetter, damit die vielen Mäschgerle diesen Tag so richtig genießen konnten.

Kunterbuntes Faschingstreiben in Lingenau

Hunderte Mäschgerle, beste Stimmung und prächtiges Wetter beim Lingenauer Faschingsumzug.

Kleine Mäschgerle ganz groß

Die Dornbirner Fasnatzunft lud zum großen Kinderumzug durch die Dornbirner Innenstadt.

Familienumzug bei Traumwetter in Hörbranz

Bei strahlendem Sonnenschein und mit bestens gelaunten Narren ging der große Familienumzug in Hörbranz über die Bühne!

Mit Greta treten und trompeten

Frastanzer Kinderfasching im Klimawandel: Spaß mit Dschungeltieren, kein Wetter zum Frieren.

Frühlingshafte Temperaturen beim Götzner Umzug

Am Faschingssamstag zeigte sich das Wetter von seiner schönsten Seite. Pünktlich zum Götzner Faschingsumzug stellte sich warmes, sonniges und frühlingshaftes Wetter in der Marktgemeinde ein.