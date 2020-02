„Ure, Ure Hafoloab“

Die Hafoloabar Läbbe freuten sich über tausende Mäschgerle beim diesjährigen Umzug.

Alle zwei Jahre steht der Faschingssamstag in der Marktgemeinde im Zeichen der fünften Jahreszeit. Heuer war es wieder soweit: Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen zogen über 2500 Mäschgerle in 60 Gruppen am Tag nach dem rauschenden Läbbe-Ball vorbei an tausenden Schaulustigen durch Wolfurt. Zahlreiche Guggamusig-Gruppen sorgten dafür, dass sich der bunte Tross lautstark vom neuen Schulcampus Bütze kommend zum Cubus bewegte. Die Zaungäste erfreuten sich an den originellen und aufwändig kreierten Kostümen genauso wie über hunderte Kilos Süßigkeiten, die in unzählige Kinderhände verteilt wurden. Anschließend an den Umzug luden die veranstaltenden Hafoloabar Läbbe zur gemeinsamen After-Party mit DJ Hasamohr rund ums Vereinshaus. Bis spät in die Nacht hinein konnten zudem per Shuttle die Wolfurter Gastronomiebetriebe, die mit unterschiedlichen Aktionen die Faschingsnarren empfingen, angefahren werden.