Frühlingshafte Temperaturen beim Götzner Umzug

Am Faschingssamstag zeigte sich das Wetter von seiner schönsten Seite. Pünktlich zum Götzner Faschingsumzug stellte sich warmes, sonniges und frühlingshaftes Wetter in der Marktgemeinde ein.

Götzis Die Umzugs Teilnehmer und die Besucher aus Nah und Fern genossen die warmen Temperaturen und der guten Laune stand nichts im Wege. Zahlreiche bunte und schrille Fußgruppen und Umzugswagen hatten sich zum alle zwei Jahre stattfindenden Umzug in Götzis eingefunden. Insgesamt nahmen dieses Jahr 1200 Kinder am Faschingsumzug teil. Die Götzner Kindergärten bildeten wieder die größte Fußgruppe unter dem Thema „Zirkus“. Bürgermeister Christian Loacker startete als Zirkusdirektor in den Faschingssamstag. Auch die Volksschule Markt unter der Leitung von Direktor Hannes Rothmund nahm mit den Schülern als „Bautruppe“ am Umzug teil. Aufgrund der Renovierung und des Ausbaus der Volksschule Markt in den nächsten Jahren kamen die Lehrerinnen und Lehrer samt Schülerinnen und Schüler in Orange und in Baukleidung. Auch die Volksschule Blattur als Bewegungsschule unterhielt die Zuschauer mit den bunten Kostümen und der bewegten Performance.