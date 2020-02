Kleine Mäschgerle ganz groß

Die Dornbirner Fasnatzunft lud zum großen Kinderumzug durch die Dornbirner Innenstadt.

Dornbirn. Gartenzwerge, Marshmallows, Weihnachtsmänner und Astronauten machten am Faschingssonntag Dornbirn unsicher. Die Dornbirner Fasnatzunft veranstaltete wieder ihren großen Kinderumzug und rund 1200 Volksschulkinder sowie Kindergärten und Vereine beteiligten sich heuer beim närrischen Treiben durch die Dornbirner Innenstadt. Musikalische Verstärkung gab es zudem vom Fanfarenzug Dornbirn, den Schalmeien Kehlegg und der Stadtkapelle Haselstauden.

Schulkinder und Lehrpersonen hatten bereits im Vorfeld lange an ihren Kostümen gefeilt und so waren die kleinen und großen Hauptdarsteller ganz aufgeregt ihre Kunstwerke beim Umzug zu präsentieren. Die vielen Zaungäste, die die Mäschgerle anfeuerten waren begeistert von den kreativen Ideen und ließen diese dementsprechend hochleben. Nach dem Rundmarsch durch die Innenstadt, endete der Umzug hinter der St. Martinskirche, wo auf alle Teilnehmer noch eine Stärkung – selbstverständlich in Form von Faschingskrapfen – wartete.